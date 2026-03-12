Il match tra Montevarchi e Tau si svolgerà domenica 15 marzo alle 14.30 allo stadio

Il Tau giocherà regolarmente, domenica prossima 15 marzo, alle ore 14.30, allo stadio "Brilli-Peri" di Montevarchi contro l’ Aquila, per la decima giornata di ritorno del girone "E", dopo la sosta per la sfida della Rappresentativa di serie "D" (che, poi, non si è disputata per l’assenza del team avversario). Almeno per il momento è così. Il Ghiviborgo, contro il Sansepolcro, invece, giocherà mercoledì 18 oppure il 25 marzo, perché ha il portiere Butano convocato nella Rappresentativa di serie "D" che partecipa alla " Viareggio Cup ". Gli amaranto, come noto, hanno convocato Soumah nella selezione, ma è appiedato dal giudice sportivo in campionato per una giornata (ha preso il giallo decisivo per la squalifica contro il Trestina); quindi il Tau non ha interesse a chiedere il posticipo e, infatti, non lo ha fatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E»: il punto. Montevarchi-Tau si giocherà domenica 15

Articoli correlati

Leggi anche: Serie "D» - Girone "E»: il punto sul campionato. Tau frena con poco danno, Ghivi si riassesta

Serie "D» - Girone "E»: il punto. Maraia: "Il Tau ha fatto il massimo». Preoccupa molto l’infortunio di CarliUna sconfitta che lascia, purtroppo, strascichi a livello di infortunati: si teme il menisco per Carli, uscito già nel primo tempo contro il Grosseto.

Altri aggiornamenti su Serie D Girone E il punto Montevarchi...

Temi più discussi: Scheda squadra Aquila Montevarchi 1902; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; I FINALI DI SERIE D, ECCELLENZA E PROMOZIONE; Serie D - Girone E Tau sconfitto con onore.

SERIE D: i due talenti rossoblù tra i titolari della rappresentativa oggi in campo. c’è fantoni del terranuova nel gruppo. Galeota e Galastri debuttano al Torneo di ...MONTEVARCHI Archiviata la sosta del campionato per il Montevarchi è tempo di riprendere la preparazione in vista della gara casalinga ... sport.quotidiano.net

Serie D - Girone E. Tordiglione rilancia il TauDopo 517 minuti il gol di Tordiglione al 95’, a Città di Castello, interrompe l’astinenza e regala tre punti fondamentali al Tau Altopascio che rientra in zona play-off. Si conferma la tradizione ... lanazione.it

Cadono sia l'Aquila Montevarchi che la Sestese, il Tau vince e accorcia sulle prime due posizioni. Ecco cos'è successo negli Allievi B regionali élite oggi pomeriggio facebook