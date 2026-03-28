Serie C | Triestina orgoglio e manita! Torres scatto salvezza Catania ok la Salernitana ne prende 5

Nella giornata di Serie C, la Triestina ha ottenuto una vittoria con cinque reti segnate, mentre Torres ha registrato uno scatto in classifica per la salvezza. Il Catania ha concluso la partita con un risultato positivo, e la Salernitana ha subito una pesante sconfitta con cinque gol incassati. La promozione del Benevento è stata rinviata all’8 aprile, con i prossimi incontri delle tre squadre ancora da programmare.

Il sabato della quintultima giornata rinvia un possibile verdetto: la promozione aritmetica del Benevento non arriverà in questo turno. Ecco tutto quanto accaduto nelle 10 partite, ricordando che sono rinviati all’8 aprile gli impegni delle tre squadre U23 che hanno convocati con le nazionali. In attesa dei big match Vicenza-Brescia e Cittadella-Lecco, nella rincorsa al terzo posto si rilancia il Renate, che ferma la striscia positiva del Novara (non perdeva da 9 partite) battendolo 3-1. In zona playoff, muovono la classifica Lumezzane e AlbinoLeffe (Monachello in pieno recupero risponde a Giannini). Colpo dell’Arzignano, che a Feltre ribalta la Dolomiti Bellunesi (Bernardi segna e fa l’assist allo scadere per il gol decisivo di Minesso). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Serie C: Triestina, orgoglio e manita! Torres, scatto salvezza. Catania ok, la Salernitana ne prende 5 Articoli correlati Serie C, fuga Benevento! Manita al Trapani, il Catania pareggia in casa e si allontana. Salernitana okTutto il girone C in campo nel martedì che apre il penultimo infrasettimanale di stagione. Leggi anche: Serie C, Torres-Livorno 3-1: naufragio amaranto in Sardegna, per la salvezza c'è ancora da soffrire Una raccolta di contenuti su Serie C Triestina orgoglio e manita... Temi più discussi: Serie C girone A. Triestina in campo solo per l'orgoglio; Trasferta proibitiva per la Triestina in casa del Trento: Serve orgoglio; Serie C, ufficiali le date dei playoff: si parte il 3 maggio, finale di ritorno il 7 giugno; Domani Trento-Triestina, Marino: C'è ancora tanto da giocare come dignità, come orgoglio e come squadra. Diretta | Triestina Virtus Verona (risultato 3-0) streaming video tv: Vertainen, gol (Serie C, 28 marzo 2026)Serie C, Diretta Triestina Virtus Verona, streaming video tv: le due formazioni sono accumunate dal pessimo momento (28 marzo 2026) ... ilsussidiario.net Triestina-Virtus Verona: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Triestina-Virtus Verona di Sabato 28 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Gli anni passano, ma la tua serie preferita no Per la prima volta dopo 25 anni, torna il team di #BeverlyHills90210 con tutte le stagioni, disponibili dal 3 aprile su Sky. - facebook.com facebook 28/3/26.Nella 1ªfoto la serie di vasi preparati coi rami d'ulivo pronti per la benedizione e l'arredo degli altari domani in cattedrale;nelle altre foto l'altare di S.Andrea addobbato con rami d'ulivo(lì la messa domani solo alle 18.30; a S.Giacomo h11.30, Salesiani 9 x.com