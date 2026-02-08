Il Livorno batte il Bra 2-1 al Picchi e prende tre punti importanti nella corsa alla salvezza. Dionisi apre le marcature, poi Di Carmine raddoppia, mentre il Bra accorcia le distanze nel finale senza riuscire a pareggiare. La squadra di casa conquista una vittoria fondamentale davanti ai propri tifosi.

Livorno, 8 febbraio 2026 - Gli amaranto si aggiudicano lo scontro salvezza contro il Bra, al Picchi termina 2-1 grazie alle reti di Dionisi e Di Carmine. Nonostante il risultato però per il Livorno non è stata una partita semplice, la posta in palio era alta e la tensione si è fatta sentire tutta, ci ha pensato per capitan Dionisi a sbloccare la partita. Ci è voluta però anche la rete di Di Carmine per regalare la vittoria al Livorno dopo un finale in cui è successo di tutto. E’ un Bra molto aggressivo quello visto al Picchi nel corso dei primi minuti della sfida salvezza contro il Livorno, costretto a subire le iniziative dei giallorossi senza riuscire ad alzare il proprio baricentro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Livorno-Bra, lo scontro salvezza si tinge d’amaranto al Picchi: 2-1

Approfondimenti su Livorno Bra

Nel match di Serie C, il Livorno è stato sconfitto 1-2 dalla Juventus Next Gen all'Armando Picchi, segnando la seconda sconfitta consecutiva.

Ultime notizie su Livorno Bra

Argomenti discussi: Livorno-Bra, scontro salvezza. Venturato: Dobbiamo avere la voglia e la determinazione di provarci sempre; domani la sfida salvezza con il Bra. Venturato: Partita importante; Serie C Sky Wifi – Il Bra in campo allo storico Armando Picchi di Livorno; ?I confronti delle rivali obbligano a fare punti.

