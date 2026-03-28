serie c torres livorno in diretta live

Nel campionato di Serie C, la partita tra Torres e Livorno viene segnalata in diretta. Negli ultimi turni, la squadra toscana ha ottenuto solo tre punti in cinque incontri, mantenendo aperta la possibilità di salvezza. La situazione attuale non permette ancora di considerare definita la posizione del club, che cerca di migliorare i risultati nelle prossime gare.

Sfida salvezza per gli amaranto sul campo dei rossoblù. Fischio d'inizio alle 14.30 La frenata delle ultime settimane, con gli amaranto capaci di raccogliere appena tre punti in cinque partite, fa sì che il Livorno non abbia ancora chiuso definitivamente il discorso salvezza. Per farlo, dovrà muovere la classifica in questi ultimi impegni stagionali, magari già dalla sfida - non semplice - sul campo della Torres (fischio d'inizio alle 14.30). I rossoblù, malgrado occupino il quartultimo posto della classifica, sono un avversario ostico, come testimoniano le appena due sconfitte subite nelle ultime quindici giornate. Dionisi e compagni, però, hanno bisogno di un risultato positivo per non correre il rischio di essere risucchiati nella bagarre. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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