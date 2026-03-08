Nel circuito di Coppa del Mondo di sci alpino, Sofia Goggia si posiziona in testa alla classifica del superG dopo la prova disputata in Val di Fassa. Con una sola gara rimasta, la campionessa italiana ha ottenuto il miglior tempo e si assicura un posto in finale. Zenere ha conquistato la qualificazione e si aggiunge alle atlete che accederanno alla fase conclusiva della stagione.

Sofia Goggia svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di superG dopo la prova andata in scena in Val di Fassa e con una sola prova ancora all’appello per concludere la stagione. La fuoriclasse bergamasca si presenterà alle Finali di Lillehammer (Norvegia) con l’obiettivo di alzare al cielo la Sfera di Cristallo: il prossimo 22 marzo si preannuncia un imperdibile duello con la neozelandese Alice Robinson, attardata di 63 punti dopo la gara andate in scena sulla pista La VolatA di Passo San Pellegrino. Alle Finali di Coppa del Mondo possono partecipare le migliori 25 classificate nella graduatoria di specialità, le atlete con almeno 500 punti nella classifica generale (quella che somma i riscontri conseguiti in tutte le discipline) e la Campionessa del Mondo juniores (la rassegna iridata è prevista in questi giorni a Narvik). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, le qualificate per la finale di Coppa del Mondo in superG: Goggia in vetta, Zenere strappa il pass!

