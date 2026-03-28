Sergio Del Gelsomino è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente della Cia Lazio, la confederazione degli agricoltori della regione, durante il congresso regionale. Prende il posto di Argeo Perfili e assume il ruolo in un momento in cui si parla di sfide legate a credito e innovazione nel settore agricolo.

Imprenditore agricolo di Orte e già dirigente della Cia Lazio nord, è stato eletto all'unanimità dal congresso regionale della confederazione degli agricoltori Sergio Del Gelsomino è il nuovo presidente della Cia Lazio, la confederazione degli agricoltori. Eletto all’unanimità dal congresso regionale, succede ad Argeo Perfili. A Del Gelsomino, imprenditore agricolo di Orte e già dirigente della Cia Lazio nord di Viterbo e Rieti, è stato affidato il compito di guidare la confederazione regionale nel prossimo quadriennio. Il neo presidente, nella sua relazione, ha indicato nell’accesso al credito la sfida più urgente per contrastare... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Sergio Del Gelsomino nuovo presidente Cia Lazio: "Credito e innovazione sfide urgenti dell'agricoltura"

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