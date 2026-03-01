agricoltura conferma in cia bartolini resta presidente

Da Perugia arriva la conferma per acclamazione di Matteo Bartolini alla presidenza di Cia Agricoltori Italiani dell’Umbria, incarico che ricoprirà per i prossimi quattro anni. La decisione è stata comunicata durante un'assemblea regionale, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell’organizzazione agricola. La nomina ufficiale è stata ufficializzata subito dopo la votazione.

Da Perugia arriva la conferma per acclamazione di Matteo Bartolini alla guida (per i prossimi 4 anni) di Cia Agricoltori Italiani dell'Umbria. L'elezione è arrivata durante il Congresso regionale che ha coinvolto gli associati provenienti da tutti i comprensori territoriali. Una conferma quella di Matteo Bartolini voluta fortemente dall'Assemblea che negli interventi mattutini ha ribadito il sostegno compatto al lavoro e alla visione politica e tecnica del presidente Bartolini e del suo gruppo di lavoro. Come spiega Matteo Bartolini, presidente Cia Agricoltori Italiani dell'Umbria: "Ripartiamo con alcune sfide vinte, ma soprattutto molto...

