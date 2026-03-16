Sergio Bonelli Editore presenta TEX LA CAVALCATA DEL DESTINO

Sergio Bonelli Editore ha annunciato il ritorno di “TEX. LA CAVALCATA DEL DESTINO” in una nuova edizione disponibile dal 20 marzo. Il volume, realizzato per il settantacinquesimo compleanno di Tex, riporta il personaggio sulle tracce del suo passato più doloroso e sarà distribuito in libreria e fumetteria. La pubblicazione celebra un importante anniversario del celebre ranger.

Disponibile in una nuova edizione, torna in libreria e fumetteria dal 20 marzo TEX. LA CAVALCATA DEL DESTINO, il volume realizzato per il settantacinquesimo compleanno di Tex che riporta il Ranger sulle tracce del suo passato più doloroso. Tex torna laggiù, ai tragici giorni che seguirono la morte dell’amata Lilyth, in una vicenda che si ricollega direttamente alla classica storia “Il giuramento”, firmata allora da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini. A raccoglierne il testimone sono Mauro Boselli e Claudio Villa, che riportano alla luce suggestioni e ombre di un racconto che sembrava aver già detto tutto, ma che custodiva ancora segreti da svelare. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “TEX. LA CAVALCATA DEL DESTINO” Articoli correlati Sergio Bonelli Editore presenta “TEX. I RIBELLI DI CUBA”Dalla collana dei Texoni arriva in libreria e fumetteria dal 24 febbraio un altro capolavoro dedicato al Ranger: TEX – I RIBELLI DI CUBA, il gioiello... Sergio Bonelli Editore presenta ROSA DEL DESERTO di Emiliano e Matteo MammucariLa straordinaria storia della ROSA DEL DESERTO, un racconto che affonda le sue radici nelle sabbie della Siria o, più precisamente, nelle pagine di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sergio Bonelli Editore Temi più discussi: Vasco Rossi: una favola lunga una vita!; Sergio Bonelli Editore presenta DYLAN DOG. I CONIGLI ROSA UCCIDONO; I nuovi fumetti Bonelli per maggio 2026; Preview #125. Bonelli presenta il fumetto in 3 volumi Vasco. Una favola lunga una vitaIl progetto si articola in tre volumi a colori, ciascuno di cento pagine, che ripercorrono la vita e la carriera di Vasco attraverso una narrazione a fumetti intensa, evocativa e profondamente umana. comicus.it Sergio Bonelli Editore annuncia l’esclusiva collezione di card in occasione del Lucca ComicsSergio Bonelli Editore è la famosa casa editrice italiana di fumetti nota per titoli intramontabili come come Tex Willer, Piccolo Ranger, Zagor e Dylan Dog. E i fan italiani di questi fumetti devono ... mangaforever.net Disperanza. Catene, uno dei grandi successi dell’ultima Lucca Comics di Sergio Bonelli Editore, si presenta al pubblico milanese in occasione di un incontro con il co-sceneggiatore Matteo Grilli presso la Biblioteca Zara (v.le Zara 100) sabato 14 marzo alle or - facebook.com facebook