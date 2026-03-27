L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento nei confronti di due aziende del settore cosmetico, accusandole di adottare pratiche di marketing discutibili e di fornire informazioni poco chiare sui prodotti. Le indagini riguardano in particolare le campagne pubblicitarie di prodotti anti-età rivolti anche ai minorenni. Le aziende coinvolte rischiano sanzioni e obblighi di modifica delle comunicazioni commerciali.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due istruttorie per possibilipratiche commerciali scorrette nel settore dei cosmetici. Nel mirino ci sonoSephora Italiae, in un secondo filone, ancheBenefit CosmeticseLVMH Profumi e Cosmetici Italia. Secondo quanto comunicato dall’Antitrust, l’indagine riguarda la promozione e la vendita di prodotti pensati per adulti come maschere viso, sieri e creme anti-age, utilizzati però sempre più spesso dabambini e adolescenti, anche sotto i 10-12 anni. Un fenomeno che si inserisce nella cosiddetta “cosmeticoressia”, cioè una vera e propria ossessione per la skincare tra i più giovani. Alla base dell’istruttoria ci sarebberoinformazioni considerate carentio potenzialmente ingannevoli, sia online sia nei punti vendita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sephora e Benefit indagate dall’Antitrust: prodotti anti-age ai minori

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