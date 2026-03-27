Durante il periodo delle Olimpiadi, dal 2 febbraio al 18 marzo, tutte le multe emesse agli scooter, motocicli e velocipedi che hanno utilizzato la corsia preferenziale 90-91 saranno annullate dal comune di Milano. La decisione riguarda le sanzioni relative al transito in quella specifica corsia durante le settimane delle olimpiadi. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui criteri adottati è stato comunicato.

Palazzo Marino ha annunciato un dietrofront nella giornata di venerdì 27 marzo. Tra le motivazioni anche i cartelli poco chiari Saranno annullate tutte le multe emesse ai ciclomotori, motocicli e velocipedi che hanno percorso la corsia preferenziale della 90-91 durante il periodo olimpico (dal 2 febbraio al 18 marzo scorso). Lo ha deciso palazzo Marino e la decisione è stata resa nota nel pomeriggio di venerdì 27 marzo. Il divieto, nel dettaglio, era scattato il 2 febbraio. La ratio dietro il provvedimento? “Un impegno preso con gli organizzatori dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, affinché fosse favorito il transito dei mezzi diretti alle sedi delle gare”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Multe agli scooter sulla preferenziale 90-91 durante le Olimpiadi: il comune di Milano le annulla tutte

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