Questa sera alle 21.40 su Canale 5, va in onda la seconda puntata del Serale di Amici 25, condotto da Maria De Filippi. La serata prevede nuove sfide ed esibizioni tra gli allievi, con alcune eliminazioni previste. In studio sono presenti come ospiti speciali l’attrice e cantante Zendaya e l’attore britannico Robert Pattinson.

I l Serale di Amici 25 comincia a entrare nel vivo. Stasera alle 21.40 su Canale 5 va in onda la seconda puntata con nuove sfide ed esibizioni e – purtroppo per gli allievi – nuove eliminazioni. A giudicare le loro performance ci sono Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e il giurato speciale Cristiano Malgioglio. Super ospiti internazionali Zendaya e Robert Pattinson in studio per presentare il film The Drama – Un segreto è per sempre. Zendaya e Robert Pattinson sono davvero pronti a sposarsi? Ecco il trailer di “The Drama” X Leggi anche › Zendaya e Tom Holland si sono davvero sposati in segreto? Amici 25, Serale 2026: anticipazioni seconda puntata stasera 28 marzo su Canale 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Secondo appuntamento con il talent condotto da Maria De Filippi. Super ospiti in studio Zendaya e Robert Pattinson

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