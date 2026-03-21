Al via stasera il serale dello storico talento condotto da Maria De Filippi Ospiti in studio Pio e Amedeo e Annalisa

Stasera inizia il serale di Amici 25 condotto da Maria De Filippi, con Pio e Amedeo e Annalisa ospiti in studio. La prima puntata va in onda alle 21.40 su Canale 5 e segna l’avvio della fase finale del talent con 17 concorrenti che hanno ottenuto la maglia dorata. La gara si sviluppa tra i giovani in corsa per la vittoria.

T utto è pronto per l’inizio della fase serale di Amici 25. Stasera alle 21.40 su Canale 5 va in onda la prima puntata, che segna l’inizio della corsa alla vittoria per i 17 ragazzi in gara che hanno conquistato la maglia dorata. Alla conduzione, come sempre, Maria De Filippi, mentre in giuria siedono Amadeus, Elena D’Amario, Cristiano Maglioglio e, novità di questa edizione, Gigi D’Alessio. Nel cast del talent, in un ruolo tutto da scoprire, anche Alessandro Cattelan. “Amici” di Maria De Filippi: i vincitori dal 2001 a oggi X Leggi anche › Maria De Filippi: «Ho rinunciato all’eredità di Maurizio Costanzo per mio figlio e per i suoi figli» Amici 25, Serale 2026: anticipazioni prima puntata stasera 21 marzo su Canale 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Al via stasera il serale dello storico talento condotto da Maria De Filippi. Ospiti in studio Pio e Amedeo e Annalisa Articoli correlati Amici 2026, anticipazioni prima puntata del Serale: Annalisa e il duo Pio e Amedeo ospiti© US FascinoÈ ufficialmente scattato il Serale di Amici 2026 con la registrazione odierna della prima puntata, che verrà trasmessa in prima serata su... Leggi anche: Amici di Maria De Filippi, anticipazioni Serale del 21 marzo: ospiti ed eliminato | SPOILER Aggiornamenti e contenuti dedicati a Al via stasera il serale dello storico... Temi più discussi: Serale Amici 25, si parte: subito tripla eliminazione choc, Annalisa super-ospite, i giudici. Cosa vedremo stasera; Amici 25 stasera in tv. Da Amadeus e Alessandro Cattelan: tutti alla corte di Maria De Filippi (che sfida Rai1); Amici 25, al via il serale. Il mistero della giuria, la sfida con Canzonissima di Milly Carlucci; Amici verso il Serale, le anticipazioni della puntata di domenica 15 marzo 2026. Amici, stasera al via il Serale: concorrenti, giudici, come si vota, tutto quello che c'è da sapereAl via da sabato 21 marzo, in prima serata su Canale 5, il Serale della 25esima edizione di Amici. Il talent show, condotto da Maria De Filippi, vedrà sfidarsi i 17 concorrenti che nelle scorse settim ... corriere.it Amici di Maria 2026: cast, ospiti, concorrenti finalisti e quanto duraAmici di Maria De Filippi 2026 (venticinquesima edizione, 2025/2026) è il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 che da stasera, sabato 21 marzo 2026 arriva in prima serata per la fase s ... radiomusik.it Maria De Filippi torna in prima serata con il Serale di Amici, ma dove vive la regina della tv Ecco la sua villa esclusiva a Roma facebook