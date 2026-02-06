Un’onda di violenza e discriminazioni spinge i cristiani a lasciare la Terra Santa. Molti di loro scelgono di fuggire, portando via decenni di presenza e tradizione. Le comunità cristiane si riducono di giorno in giorno, mentre l’emarginazione cresce e l’esodo silenzioso continua senza sosta.

Un’ondata di violenza, emarginazione e esodo silenzioso sta svuotando la Terra Santa della sua più antica comunità cristiana. Mentre l’attenzione globale è catalizzata dal conflitto israelo-palestinese nella sua dimensione politico-militare, una tragedia parallela, meno raccontata ma profondamente simbolica, si consuma nell’indifferenza: il sistematico declino dei cristiani arabi in Israele e nei Territori Occupati. A portare alla luce questa realtà scomoda è stato il giornalista americano Tucker Carlson, che ha raccolto per il suo podcast, uno dei più influenti e seguiti negli Stati Uniti, le testimonianze di due figure di spicco rappresentative delle due realtà in cui si articola la presenza cristiana nella regione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Perché i cristiani stanno sparendo dalla Terra Santa? L’inchiesta di Tucker Carlson

