Intelligenza artificiale | 100 milioni alle scuole per progetti di formazione DECRETO
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato un decreto, firmato l’11 novembre 2025, che assegna 100 milioni di euro per sostenere progetti di formazione sull’intelligenza artificiale nelle scuole italiane. Questa iniziativa mira a promuovere competenze digitali tra gli studenti, favorendo un’educazione aggiornata alle sfide tecnologiche del futuro.
Con un decreto firmato l’11 novembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato 100 milioni di euro da destinare alla formazione sull’intelligenza artificiale nelle scuole. Le risorse rientrano nell’ambito dell’investimento 2.1 del PNRR, dedicato alla didattica digitale e allo sviluppo di competenze tecnologiche nel personale scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: (Aidem) Intelligenza Artificiale a scuola: formazione obbligatoria dopo le Linee Guida MIM (DM 166/25) e l’AI Act (Formazione accreditata)
