Nasce la Sife Società italiana flebolinfologia emodinamica | a Palermo la presentazione

Questa mattina a Palermo è stata presentata ufficialmente la Sife, la Società italiana flebolinfologia emodinamica. È una nuova realtà dedicata allo studio e alla cura delle patologie venose e linfatiche, con un metodo che si basa sull’analisi dell’emodinamica e della fisiopatologia. La nascita di questa società segna un passo importante nel campo, offrendo ai medici uno strumento in più per affrontare queste problematiche.

Nasce la Sife (Società italiana flebolinfologia emodinamica). Si tratta di una nuova realtà scientifica dedicata allo studio e alla cura delle patologie venose e linfatiche secondo un approccio emodinamico e fisiopatologico. La presentazione ufficiale alla stampa si terrà il 13 febbraio 2026 alle.

