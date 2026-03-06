Sicilia | nasce la rete endocrino-metabolica contro diabete e obesità

Il 6 e il 7 marzo 2026, presso l’Hotel Nettuno di Catania, si terrà Endodiab 2026, un congresso che rappresenta la prima iniziativa di questo tipo in Sicilia. Durante l’evento, verrà ufficialmente costituita una rete endocrino-metabolica per affrontare diabete e obesità. La conferenza coinvolge professionisti del settore e mira a mettere in rete le competenze sulla regione.

Il 6 e il 7 marzo 2026, l'Hotel Nettuno di Catania ospiterà Endodiab 2026, un congresso che segna la nascita ufficiale della prima rete endocrino-metabolica in Sicilia. Questa iniziativa mira a superare la frammentazione dell'assistenza sanitaria attraverso un modello integrato per diabete, obesità e patologie tiroidee. La presentazione pubblica del gruppo di lavoro degli specialisti ambulatoriali avviene proprio durante queste due giornate di lavori scientifici. L'obiettivo è chiaro: offrire risposte cliniche efficaci alle crescenti esigenze della popolazione, evitando discontinuità nei percorsi assistenziali. I pazienti non dovranno più subire i danni della frammentazione dei servizi sanitari.