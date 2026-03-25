Tumori prevenzione gratuita in ospedale | visite e screening senza prenotazione per una giornata speciale

Un evento dedicato alla prevenzione dei tumori si svolgerà sabato 28 marzo presso l’ospedale di Sciacca, organizzato dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Durante la giornata, saranno disponibili visite e screening gratuiti senza bisogno di prenotazione, con l’obiettivo di favorire l’accesso ai servizi di diagnosi precoce. L’iniziativa prevede un’apertura totale dei servizi per tutta la popolazione interessata.

Una giornata interamente dedicata alla prevenzione, con accesso libero e servizi gratuiti. L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento promuove sabato 28 marzo un Open day all’ospedale di Sciacca, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza degli screening oncologici. Nel corso della mattinata, dalle 9 alle 13, sarà possibile ritirare gratuitamente il kit per lo screening del tumore del colon-retto, rivolto a uomini e donne tra i 50 e i 69 anni. Il punto informativo sarà attivo nella hall dell’ospedale, dove il personale sanitario fornirà anche supporto e indicazioni. Parallelamente, sempre nella stessa fascia oraria, sarà attivo lo screening mammografico gratuito per le donne tra i 50 e i 69 anni, con accesso diretto al servizio di radiologia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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