Incendio sul tetto di un palazzo di sette piani a Milano | evacuati tutti i condomini

Un incendio scoppiato sul tetto di un palazzo di sette piani ha causato l’evacuazione di tutti i residenti in via Valparaiso 4 a Milano. Le fiamme si sono propagate rapidamente, spingendo i vigili del fuoco a intervenire in massa per mettere in sicurezza le persone e spegnere il fuoco. Nessuno è rimasto ferito, ma i condomini hanno passato diverse ore fuori dalle proprie case. Le cause dell’incendio sono ancora da determinare.

© Ilgiorno.it - Incendio sul tetto di un palazzo di sette piani a Milano: evacuati tutti i condomini

Milano, 24 febbraio 2026 – Un incendio è divampato, intorno alle 13.30 di oggi, sul tetto di un edificio di sette piani in via Valparaiso 4 a Milano. Scattato l’allarme, sono subito intervenuti cinque mezzi del Comando dei vigili del fuoco di via Messina che hanno provveduto a circoscrivere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Per precauzione, i pompieri hanno anche fatto evacuare i 14 appartamenti del condominio. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati, anche se sono arrivati mezzi del 118. Sul posto le forze dell’ordine, che si occuperanno di chiarire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Incendio a Milano, a fuoco il tetto di un palazzo: evacuati sette pianiUn incendio ha colpito il tetto di un palazzo di sette piani in zona Solari, provocando l’evacuazione di numerosi residenti. Paura a Bologna per un incendio sul tetto di una scuola materna: evacuati circa 100 bambiniUn incendio divampa sul tetto di una scuola materna a Bologna, creando il panico tra genitori e insegnanti. Napoli, incendio al teatro Sannazaro nel quartiere Chiaia Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Chiari, a fuoco il tetto di un’abitazione: evacuati i residenti; A fuoco la canna fumaria: incendio al tetto di una villetta; Incendio all’interno di una canna fumaria e sul tetto di un edificio, intervento dei vigili del fuoco; A Vallemiano di Ancona incendio sul tetto del bistrot: verifiche sulla qualità dell’aria – VIDEO. Incendio a Milano, a fuoco il tetto di un palazzo: evacuati sette pianiL'allarme è scattato intorno alle 13.30. Il tetto di un palazzo situato al civico 4 di via Valparaiso a Milano ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di via Messina con cinque ... milanotoday.it Divampa incendio dalla canna fumaria: a fuoco anche le travi del tettoSottotetto dichiarato inaccessibile Momenti di tensione ieri sera ad Acquaviva Picena, dove intorno alle 22 i Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti per un incendio sviluppatosi all’intern ... youtvrs.it Crans-Montana, il video inedito: così inizia l'incendio. Le fiamme dalla bottiglia si propagano fino al tetto con la schiuma - facebook.com facebook Incendio danneggia tetto e locali sottostanti, palazzina non fruibile. Vigili del fuoco spengono le fiamme in palazzina a Jesi, non ci sono persone coinvolte #ANSA x.com