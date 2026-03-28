Dimarco spiega il discusso video dell’esultanza per la Bosnia | È stato poco rispettoso filmarci

Da fanpage.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Dimarco ha commentato il video che ha suscitato discussioni online dopo la partita tra Italia e Irlanda del Nord. Il calciatore ha spiegato di aver trovato fastidioso essere stato ripreso mentre si trovava in un momento privato prima della finale playoff per i Mondiali 2026. Ha precisato che non c’è stata alcuna mancanza di rispetto nei confronti della Bosnia.

Federico Dimarco chiarisce il caso del video diventato virale dopo Italia-Irlanda del Nord: nessuna mancanza di rispetto verso la Bosnia, ma fastidio per essere stato ripreso in un momento privato prima della finale playoff per i Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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