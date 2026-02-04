Travolta da un' auto e poi scaraventata sull' asfalto | è gravissima al Civile

Questa mattina a Rezzato una donna di circa 80 anni è stata investita mentre attraversava in via Romarina Massardi, nel sottopassaggio vicino alla zona industriale di Virle. L’auto l’ha travolta e l’ha scaraventata sull’asfalto. Ora si trova in gravissime condizioni al Civile. La vittima è rimasta sul posto mentre i soccorsi sono arrivati in fretta. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire cosa sia successo.

Grave incidente nella mattinata di oggi (mercoledì 4 febbraio) a Rezzato, dove una donna di circa 80 anni è stata investita da un'auto mentre si trovava in via Romarina Massardi, sottopassaggio della strada statale 45 bis che posta alla zona industriale di Virle. L'incidente è avvenuto intorno.

