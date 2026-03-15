Turista si frattura la caviglia sui sentieri di Positano | interviene l’elicottero del 118

Nel pomeriggio a Positano un turista è caduto durante un’escursione sui sentieri dei Monti Lattari e si è fratturato la caviglia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero del 118, che ha trasportato il ferito fuori dalla zona impervia. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Il ragazzo stava percorrendo il tratto che dalla zona di Fiume Valle Pozzo conduce verso Santa Maria del Castello quando, per cause ancora da chiarire, è scivolato facendosi male Paura nel pomeriggio sui sentieri dei Monti Lattari, a Positano, dove un giovane turista è rimasto ferito durante un’escursione ed è stato soccorso dall’elicottero del 118. Il ragazzo stava percorrendo il tratto che dalla zona di Fiume Valle Pozzo conduce verso Santa Maria del Castello quando, per cause ancora da chiarire, è scivolato procurandosi una frattura alla caviglia. L’allarme è stato lanciato da alcuni presenti che hanno immediatamente attivato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con l’ausilio dell’elisoccorso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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