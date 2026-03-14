Scioperi settimana dal 16 al 22 marzo 2026 le città coinvolte | si fermano aerei bus e sanità

Nella settimana dal 16 al 22 marzo 2026 si prevedono numerosi scioperi in diverse città italiane. I settori coinvolti includono il trasporto aereo, i mezzi pubblici e la sanità. Le agitazioni coinvolgono lavoratori di varie aziende e istituzioni, con fermate e sospensioni delle attività previste in molte località del Paese. La situazione interessa quindi più settori pubblici e privati.

Settimana intensa di mobilitazioni dal 16 al 22 Marzo 2026, con iniziative che interessano soprattutto i trasporti e la sanità, oltre ad alcune astensioni nel comparto giustizia e nei servizi ambientali. Lunedì 16 Marzo si parte in Sicilia con lo sciopero del trasporto pubblico locale tra Catania e Palermo, mentre mercoledì 18 Marzo si concentra lo stop nel trasporto aereo tra Lombardia e Brescia, con turni di 24 ore per i servizi di handling e quattro ore per una compagnia. Nella seconda parte della settimana spazio alla sanità: giovedì 19 Marzo a Brindisi e venerdì 20 Marzo a Roma e Casoria, con articolazioni diverse tra turno e intera giornata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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