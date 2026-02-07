La settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 si preannuncia calda in tutta Italia. Sono previsti scioperi e agitazioni in diversi settori, tra cui aerei, bus, sanità e scuola. Le proteste coinvolgeranno molte città e potrebbero causare disagi a pendolari e cittadini. Le organizzazioni sindacali hanno annunciato le fermate, mentre le autorità monitorano la situazione. Si consiglia di verificare le notizie locali prima di partire.

Settimana intensa sul fronte delle agitazioni sindacali dal 9 Febbraio 2026 al 15 Febbraio 2026, con iniziative che attraversano i trasporti urbani e aeroportuali, la sanità pubblica e privata e diversi enti locali. Non è previsto alcuno sciopero generale nazionale, ma il calendario resta fitto: nel Trasporto Pubblico Locale si segnalano stop a Bolzano, Udine, Termoli e Catania con articolazioni orarie e rispetto delle fasce di garanzia; nel settore aereo, domenica 15 è prevista un’astensione a Treviso e Venezia. In sanità, si alternano azioni nel Servizio Sanitario Nazionale (Bologna) e nella sanità privata (Firenze, Celano e Fontecchio). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scioperi settimana dal 9 al 15 febbraio 2026, tutte le città coinvolte: stop aerei, bus, sanità e scuola

Approfondimenti su Scioperi Settimana

Durante la settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026 sono previste diverse agitazioni sindacali in Italia, che coinvolgeranno treni, aerei e mezzi pubblici in varie città.

Nella settimana dal 2 all’8 febbraio, in tutta Italia si registrano numerosi scioperi e agitazioni sindacali.

Ultime notizie su Scioperi Settimana

