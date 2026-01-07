Nelle scuole siciliane un minuto di silenzio per le vittime dell’incendio di Crans-Montana

Domani, 8 gennaio, le scuole siciliane riprenderanno le lezioni dopo le festività natalizie e, come segno di rispetto, osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’incendio di Crans-Montana, avvenuto la notte di San Silvestro. Questa iniziativa mira a ricordare le persone coinvolte in un tragico evento che ha colpito la comunità internazionale.

Domani, 8 gennaio, al riavvio delle lezioni dopo le festività natalizie, anche le scuole siciliane osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto la notte di San Silvestro a Crans-Montana, in Svizzera. “La decisione vuole dare seguito alla disposizione del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara – dice il Direttore generale dell’USR. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nelle scuole siciliane un minuto di silenzio per le vittime dell’incendio di Crans-Montana Leggi anche: Minuto di silenzio nelle scuole italiane per le vittime dell’incendio di Crans-Montana Leggi anche: Un minuto di silenzio nelle scuole per le giovanissime vittime dell'incendio a Crans-Montana: gli studenti italiani commemorano i coetanei deceduti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Un minuto di raccoglimento nelle scuole per Crans-Montana, ma in Sicilia è ancora vacanza; Strage Crans-Montana, il 7 gennaio un minuto di silenzio in tutte le scuole; Un paziente di 31 anni salvato all’ospedale di Taormina da un ascesso para faringeo, potenzialmente fatale se non trattato tempestivamente. Tragedia in Svizzera, domani un minuto di silenzio nelle scuole di tutta la Sicilia - Domani, 8 gennaio, al riavvio delle lezioni dopo le festività natalizie, anche le scuole siciliane osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto la notte di ... gazzettajonica.it

Tragedia di Crans Montana, l’8 gennaio un minuto di silenzio anche nelle scuole siciliane - L'8 gennaio anche le scuole siciliane osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio ... italpress.com

Tragedia di Crans-Montana, un minuto di silenzio nelle scuole siciliane - E domani, al riavvio delle lezioni dopo le festività natalizie, saranno ricordati nelle aule siciliane i 40 morti e 121 feriti della tragedia di Crans- tempostretto.it

Il progetto si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per Sant’Agata 2026 e ha coinvolto le scuole siciliane nella creazione di un’opera collettiva: una grande mantella lunga un chilometro, composta da frammenti di stoffa donati dalla cittadinanza e cuciti in lab - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.