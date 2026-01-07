Cortona il cinema come ponte tra storia e innovazione nelle scuole dell’Aretino

Cortona, 7 gennaio 2026 – È stato avviato il progetto «Radici di futuro», un'iniziativa cinematografica e didattica rivolta a sei scuole della provincia di Arezzo e dell’Umbria. L’obiettivo è utilizzare il cinema come strumento per esplorare il legame tra storia e innovazione, promuovendo un percorso di educazione e dialogo tra studenti e insegnanti. Un’occasione per rafforzare la conoscenza del territorio attraverso nuove modalità di apprendimento.

Arezzo, 7 gennaio 2026 – Nasce «Radici di futuro», il progetto cinematografico e didattico che coinvolge sei istituti scolastici della provincia di Arezzo e delle zone limitrofe dell'Umbria. L'iniziativa, promossa dall’Istituto di istruzione superiore «Angelo Vegni» è finanziata dal bando «Visioni Fuori Luogo» del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero della Cultura. La presentazione è avvenuta questo mercoledì 7 gennaio a Cortona, nella sala del Consiglio comunale con i saluti del sindaco Luciano Meoni e l’introduzione dell’assessore all’Istruzione, Silvia Spensierati. Il progetto è stato illustrato dalla dirigente scolastica del «Vegni», Iasmina Santini alla presenza dei dirigenti scolastici degli Icc Cortona 1 e 2, Nicola De Marco e Leandro Pellegrini; del direttore area Cultura e istruzione del Comune di Cortona, Paolo Giulierini; del regista Luca Bizzarri di Farrago e di Silvia Martini, curatrice scientifica del progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

