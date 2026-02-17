Sciacalli dorati procioni e oche egiziane La fauna che non ti aspetti a Roma

A Roma, sono stati avvistati sciacalli dorati, procioni e oche egiziane, a causa dell’aumento di specie non native che invadono i parchi cittadini. Questi animali, solitamente associati a altri ambienti, si sono adattati agli spazi urbani, portando scompiglio tra i residenti e gli animali domestici. Un esempio concreto: alcuni procioni sono stati avvistati nel parco di Villa Doria Pamphili mentre rovistavano tra i rifiuti.

Mammiferi e volatili che pochi anni fa era impensabile incontrare, stanno facendo la loro comparsa in città. Un fenomeno dietro cui spesso si cela la mano dell’uomo. Ecco quali sono questi animali La presenza di cinghiali, a Roma, non fa più notizia. Anche il ritorno dei lupi sul territorio non suscita più quello stupore che, in un passato non troppo lontano, era in grado di esercitare. Ci sono però tante altre specie che, progressivamente, si stanno affacciando sul territorio. Affari in famiglia e interessi immobiliari. Tutte le società di Baglioni, Zero e Venditti Federica Torzullo, ecco cosa non convince ancora della versione di Carlomagno.🔗 Leggi su Romatoday.it

Questa settimana si accende la sfida tra Inter e Juventus, non solo in campo ma anche sul mercato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.