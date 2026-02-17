Roma cambia faccia | sciacalli procioni e oche selvatiche conquistano la città Un nuovo ecosistema urbano

A Roma, gli sciacalli, i procioni e le oche egiziane sono diventati protagonisti di un fenomeno insolito, causato dall’abbandono di aree verdi e dal degrado urbano. Questi animali si spostano tra le strade, trovando rifugio nei quartieri più frequentati e modificando l’aspetto tradizionale della città. Una presenza inaspettata che sta ridisegnando il panorama naturale della capitale.

Roma, sciacalli, procioni e oche egiziane: una fauna inaspettata cambia il volto della città. Roma si confronta con una trasformazione faunistica senza precedenti. Oltre ai cinghiali e al ritorno dei lupi, sciacalli dorati, procioni e oche egiziane sono stati avvistati nel tessuto urbano, sollevando interrogativi sull’impatto dell’attività umana e sulla necessità di nuove strategie di gestione del territorio. Un ecosistema urbano in evoluzione. La presenza di queste specie, un tempo considerate estranee al contesto romano, non è un fenomeno isolato. Riflette una tendenza globale all’adattamento della fauna selvatica agli ambienti antropizzati, spinta dalla riduzione degli habitat naturali e dall’intensificazione delle attività umane.🔗 Leggi su Ameve.eu Sciacalli dorati, procioni e oche egiziane. La fauna che non ti aspetti a Roma A Roma, sono stati avvistati sciacalli dorati, procioni e oche egiziane, a causa dell’aumento di specie non native che invadono i parchi cittadini. I procioni di città: così l’ambiente urbano sta trasformando gli animali selvatici Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. #Napoli e #Roma pareggiano 2-2: ecco cosa cambia, la classifica di #SerieA aggiornata tuttosport.com/live/classific… x.com Napoli e Roma pareggiano 2-2: ecco cosa cambia, la classifica di Serie A aggiornata https://www.tuttosport.com/live/classifica-serie-a - facebook.com facebook