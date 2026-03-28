Un episodio di intimidazione è stato denunciato questa mattina da un deputato del Partito Democratico. La vettura della moglie dell’esponente politico è stata trovata cosparsa di benzina, in un episodio che ha suscitato preoccupazione. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze e le motivazioni dell’accaduto.

Lo ha denunciato lo stesso parlamentare, negli ultimi due anni più volte vittima di minacce. Rinvenuto anche un innesco bruciato nei pressi della vettura parcheggiata davanti al cancello di ingresso dell'abitazione LECCE – Un grave episodio è stato denunciato questa mattina dal deputato leccese del Partito Democratico, Claudio Stefanazzi, attraverso una nota stampa. “Nella scorsa notte sconosciuti hanno cercato di incendiare la macchina di mia moglie, parcheggiata dinnanzi al portone di casa (quartiere San Sabino, ndr). La macchina è stata cosparsa di benzina e accanto alla stessa è stato rinvenuto un innesco bruciato. È l’ennesimo atto intimidatorio compiuto ai miei danni”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Scia di intimidazioni: cosparsa di benzina l’auto della moglie di Stefanazzi

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