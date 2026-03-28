Nella notte, persone non identificate hanno tentato di incendiare l’auto di una donna, che si trovava parcheggiata davanti alla porta di casa sua a Lecce. L’episodio è stato segnalato da un uomo che ha riferito l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

«Nella scorsa notte sconosciuti hanno cercato di incendiare la macchina di mia moglie, parcheggiata dinnanzi al portone di casa» a Lecce. «La macchina è stata cosparsa di benzina e accanto alla stessa è stato rinvenuto un innesco bruciato. È l'ennesimo atto intimidatorio compiuto ai miei danni. Credo sia il momento di fare seriamente qualcosa». La denuncia è del deputato salentino del Partito Democratico, Claudio Stefanazzi. L'auto del parlamentare era parcheggiata vicino a quella della moglie. E sulla vicenda sta indagando la Digos. «Sono 2 anni che denuncio, settimanalmente ormai, la recrudescenza del fenomeno criminale nella provincia di Lecce - sottolinea Stefanazzi -. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Claudio Stefanazzi: «Nella notte hanno cercato di dare fuoco all'auto di mia moglie»

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