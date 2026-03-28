Questa mattina, il deputato del Partito Democratico di Lecce ha diffuso una nota per segnalare un episodio di intimidazione avvenuto nei suoi confronti. La vicenda riguarda l’auto della moglie, che è stata cosparsa di benzina. Non sono stati forniti dettagli su eventuali attività investigative o sulle motivazioni alla base del gesto.

Lo ha denunciato lo stesso parlamentare, negli ultimi due anni più volte vittima di minacce. Rinvenuto anche un innesco bruciato nei pressi della vettura parcheggiata davanti al cancello di ingresso dell'abitazione LECCE – Un grave episodio è stato denunciato questa mattina dal deputato leccese del Partito Democratico, Claudio Stefanazzi, attraverso una nota stampa. “Nella scorsa notte sconosciuti hanno cercato di incendiare la macchina di mia moglie, parcheggiata dinnanzi al portone di casa (quartiere San Sabino, ndr). La macchina è stata cosparsa di benzina e accanto alla stessa è stato rinvenuto un innesco bruciato. È l’ennesimo atto intimidatorio compiuto ai miei danni”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Scia di intimidazioni: cosparsa di benzina l’auto della moglie del deputato Pd Stefanazzi

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Scia di intimidazioni: cosparsa di benzina l’auto della moglie di StefanazziLo ha denunciato lo stesso parlamentare, negli ultimi due anni più volte vittima di minacce.

Claudio Stefanazzi: «Nella notte hanno cercato di dare fuoco all'auto di mia moglie»«Nella scorsa notte sconosciuti hanno cercato di incendiare la macchina di mia moglie, parcheggiata dinnanzi al portone di casa» a Lecce.