LIVE Sci di fondo 20 km Lake Placid 2026 in DIRETTA | ultimi 4km attenzione a Davide Graz!

Da oasport.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Occhio al sappadino che è in odore del miglior risultato della carriera!! Su distanza. 18:08 Barp e Pellegrino sono a 20” e non rientrano più: GRAZ!!! 18:06 A breve passaggio ai 16km, ultime battute della stagione! Graz tiene! Barp e Pellegrino hanno 15” dalla testa. 18:05 Attenzione! Fanno fatica Barp e Pellegrino. I due medagliati nella team sprint si staccano dalle primissime piazze. Graz c’è! 18:02 Dopo 13.7km gli azzurri sono lì, dopo i norvegesi! Carollo si è staccato. 17:59 Se qualcuno volesse provare a battere Klaebo questo è il momento di forzare. 17:57 Siamo al 11esimo chilometro e Barp, Carollo Pellegrino e Graz, la nostra staffetta di bronzo se la gioca ancora nel gruppo di testa sempre composto da 32 atleti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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