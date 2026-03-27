Sci di fondo | ai Campionati Italiani Giovanni Ticcò e Martina Di Centa vincono le 10 km

Sono iniziati i Campionati Italiani di sci di fondo a Saint-Barthélemy, in provincia di Aosta, con le gare sulla distanza di 10 km. Nella competizione maschile, Giovanni Ticcò ha conquistato la vittoria, mentre tra le donne Martina Di Centa si è aggiudicata il primo posto. La manifestazione rappresenta anche l’ultimo appuntamento ufficiale per Federico Pellegrino nella disciplina.

Partiti i campionati italiani di sci di fondo a Saint-Barthélemy, in provincia di Aosta, che fungono fra l’altro da fine settimana d’addio alla disciplina di Federico Pellegrino. Il campione di Nus, peraltro, qui è impegnato anche nella parte organizzativa (sarà anche nel ruolo di dj in una serata a lui dedicata domani a Saint-Vincent. E per lui, domani, anche una Eunsemblo à Chicco, non competitiva che serve per certi versi da saluto. Oggi di scena le due 10 km a tecnica libera. Nella gara maschile la vittoria va a Giovanni Ticcò (Fiamme Oro): per lui, spesso presente anche in Coppa del Mondo, 23’28?40 con un vantaggio di 26?7 su Fabrizio Poli (Centro Sportivo Esercito) e di 32? su Lorenzo Romano (Centro Sportivo Carabinieri). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo: ai Campionati Italiani Giovanni Ticcò e Martina Di Centa vincono le 10 km Articoli correlati GFValCasies, spettacolo in tecnica libera: Ticcò e Di Centa firmano la 42 km, photofinish nella 30 kmLa 42ª GranFondoValCasies cala il sipario con una domenica di grande sci di fondo e un secondo giorno di gara in tecnica libera che non tradisce le... Sci di fondo, Matintalo beffa Diggins e Slind nella 20 km tc mass start di Goms. Di Centa e Ganz tra le 30La 20 km tc mass start femminile di Goms, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, premia la finlandese Johanna... Tutto quello che riguarda Sci di fondo ai Campionati Italiani... Temi più discussi: Risultati Skiathlon 10 + 10 km uomini - Sci di fondo | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Sci di fondo oggi in tv, 20 km mass start tl Lake Placid 2026: orari, programma, streaming; Sci nordico – Programma e orari delle gare di venerdì 27 marzo; Intervista a Michele Biglione, atleta della nazionale Italiana di sci. Sci di fondo: ai Campionati Italiani Giovanni Ticcò e Martina Di Centa vincono le 10 kmPartiti i campionati italiani di sci di fondo a Saint-Barthélemy, in provincia di Aosta, che fungono fra l'altro da fine settimana d'addio alla disciplina ... oasport.it LIVE Sci di fondo, 20 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: Klaebo chiude il tris, Pellegrino saluta. Graz stupisceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:25 Caterina Ganz chiude ventisettesima a due minuti. Vi salutiamo e vi ringraziamo per aver seguito questa ... oasport.it La sprint della Coppa del Mondo di sci alpinismo andata in scena presso il comprensorio francese di Puy Saint Vincent è stata caratterizzata da due presenze azzurre sul podio. In campo femminile, Giulia MURADA si è attestata al terzo posto archiviando il set - facebook.com facebook Dalla neve alle corsie, dal ghiaccio alla sabbia. Dalle piste norvegesi all’ovale polacco di Torun la meravigliosa abbuffata in salsa azzurra sazia il presente e mette l’acquolina in bocca per l’imminente futuro. La contemporaneità delle Finali di Coppa del Mond x.com