Sci di fondo | ai Campionati Italiani Giovanni Ticcò e Martina Di Centa vincono le 10 km

Da oasport.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i Campionati Italiani di sci di fondo a Saint-Barthélemy, in provincia di Aosta, con le gare sulla distanza di 10 km. Nella competizione maschile, Giovanni Ticcò ha conquistato la vittoria, mentre tra le donne Martina Di Centa si è aggiudicata il primo posto. La manifestazione rappresenta anche l’ultimo appuntamento ufficiale per Federico Pellegrino nella disciplina.

Partiti i campionati italiani di sci di fondo a Saint-Barthélemy, in provincia di Aosta, che fungono fra l’altro da fine settimana d’addio alla disciplina di Federico Pellegrino. Il campione di Nus, peraltro, qui è impegnato anche nella parte organizzativa (sarà anche nel ruolo di dj in una serata a lui dedicata domani a Saint-Vincent. E per lui, domani, anche una Eunsemblo à Chicco, non competitiva che serve per certi versi da saluto. Oggi di scena le due 10 km a tecnica libera. Nella gara maschile la vittoria va a Giovanni Ticcò (Fiamme Oro): per lui, spesso presente anche in Coppa del Mondo, 23’28?40 con un vantaggio di 26?7 su Fabrizio Poli (Centro Sportivo Esercito) e di 32? su Lorenzo Romano (Centro Sportivo Carabinieri). 🔗 Leggi su Oasport.it

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