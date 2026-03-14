LIVE Sci di fondo 50 km Oslo 2026 in DIRETTA | Pellegrino mette in ghiaccio il podio nella Generale!

In diretta da Oslo, si svolge la prova di sci di fondo sui 50 km in vista delle Olimpiadi del 2026. Pellegrino si posiziona in testa alla classifica generale, avvicinandosi al podio. Nel frattempo, Johannes Høsflot Klæbo, assente nella gara, è comunque menzionato tra i partecipanti. Elia Barp, che oggi sostituirà Gus Schumacher, si avvicina a Heggen, attualmente quinto nella graduatoria generale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME STA JOHANNES HØSFLOT KLÆBO 10:32 Ricordiamo inoltre che Elia Barp oggi scavalcherà l’assente Gus Schumacher e si porterà nei pressi di Heggen, sprinter, che occupa la 5^ piazza nella Generale. 10:30 Che atleta Federico Pellegrino! Nessun fondista italiano vanta più podi tra CdM, Mondiali e Olimpiadi. Ha chiuso la carriera al top, con due medaglie olimpiche e sul podio nella Classifica Generale. Un solo rammarico, la sprint di Davos (SUI). Si poteva vincere, se la è presa invece Chanavat per pochi centimetri. LO FA! Guadagna altri 9 punti su Stenshagen, che sommati ai 13 di prima, portano il margine a 87 punti virtuali!!!! E’ praticamente fatta! 10:26 Pellegrino si porta davanti per vincere anche il bonus point del 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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