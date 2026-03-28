Schianto tra auto e moto a Reggio Emilia grave 17enne

Da ilrestodelcarlino.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera intorno alle 21,30, in via Manzoni a Reggio Emilia, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Nell’incidente sono rimasti feriti due ragazzini, uno dei quali è stato trasportato in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Reggio Emilia, 28 marzo 2026 - Due ragazzini feriti, uno di quali in condizioni giudicate gravi, ieri sera verso le 21,30 in via Manzoni, a Reggio Emilia, in seguito a uno scontro tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio sono stati i giovanissimi che si trovavano sul veicolo a due ruote. Uno di loro, di 16 anni, ha riportato lesioni lievi, mentre l’altro, di 17anni, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova, in codice rosso, per i vari traumi riportati nello scontro e nella successiva caduta. Sul posto sono intervenute due ambulanze e il personale dell’automedica, coordinati dalla centrale operativa del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere i veicoli in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

schianto tra auto e moto a reggio emilia grave 17enne
© Ilrestodelcarlino.it - Schianto tra auto e moto a Reggio Emilia, grave 17enne

Articoli correlati

Leggi anche: Schianto tra moto e auto. Grave centauro 40enne

Leggi anche: Schianto tra auto e moto ad Arosio: 16enne ferito grave

Una selezione di notizie su Reggio Emilia

Discussioni sull' argomento Scontro tra un’auto e un tir in via Anna Frank, un ferito lieve; Incidente in tangenziale, motociclista in Rianimazione; Travolto in bici da un'auto, morto a Reggio Emilia; Travolto sulla ciclabile. Investito da un’auto che invade la corsia. Muore un 45enne.

Reggio Emilia, schianto tra sei auto in AutosoleReggio Emilia, 18 dicembre 2025 - Soccorsi mobilitati in serata in autostrada, al km 140 della corsia sud, non distante dal casello di Reggio Emilia, in Autosole. Per cause al vaglio della polizia ... ilrestodelcarlino.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.