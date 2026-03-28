Schianto tra auto e moto a Reggio Emilia grave 17enne

Ieri sera intorno alle 21,30, in via Manzoni a Reggio Emilia, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Nell’incidente sono rimasti feriti due ragazzini, uno dei quali è stato trasportato in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Reggio Emilia, 28 marzo 2026 - Due ragazzini feriti, uno di quali in condizioni giudicate gravi, ieri sera verso le 21,30 in via Manzoni, a Reggio Emilia, in seguito a uno scontro tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio sono stati i giovanissimi che si trovavano sul veicolo a due ruote. Uno di loro, di 16 anni, ha riportato lesioni lievi, mentre l’altro, di 17anni, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova, in codice rosso, per i vari traumi riportati nello scontro e nella successiva caduta. Sul posto sono intervenute due ambulanze e il personale dell’automedica, coordinati dalla centrale operativa del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere i veicoli in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto tra auto e moto a Reggio Emilia, grave 17enne Articoli correlati Leggi anche: Schianto tra moto e auto. Grave centauro 40enne Leggi anche: Schianto tra auto e moto ad Arosio: 16enne ferito grave Una selezione di notizie su Reggio Emilia Discussioni sull' argomento Scontro tra un’auto e un tir in via Anna Frank, un ferito lieve; Incidente in tangenziale, motociclista in Rianimazione; Travolto in bici da un'auto, morto a Reggio Emilia; Travolto sulla ciclabile. Investito da un’auto che invade la corsia. Muore un 45enne. Reggio Emilia, schianto tra sei auto in AutosoleReggio Emilia, 18 dicembre 2025 - Soccorsi mobilitati in serata in autostrada, al km 140 della corsia sud, non distante dal casello di Reggio Emilia, in Autosole. Per cause al vaglio della polizia ... ilrestodelcarlino.it Scomparsa Elena, 14 anni, residente a Borzano di Albinea. Della ragazza non si hanno notizie da giovedì mattina. L’ultimo avvistamento è nella zona di Santa Croce e piazzale Europa, a Reggio Emilia, dove la ragazza sarebbe scesa da un autobus. Elena è - facebook.com facebook Pallavolo A3M Spareggio Promozione - Reggio Calabria cerca il successo per riequilibrare la serie contro Reggio Emilia x.com