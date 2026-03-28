Nel pomeriggio di sabato 28 marzo si è verificato un tamponamento tra due auto sulla statale che attraversa Garlate, causando un incidente che ha provocato lunghe code e rallentamenti nel traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte al momento.

Un incidente stradale ha bloccato il traffico sulla statale che attraversa Garlate nel pomeriggio di sabato 28 marzo. L'allarme è scattato intorno alle 15:30: secondo le prime informazioni, si tratta di un tamponamento tra due autovetture avvenuto lungo la Sp 72, arteria ad alto scorrimento e già tristemente nota per i frequenti sinistri che vi si verificano. Quasi contemporaneamente si è verificato un altro schianto sulla vicina Strada Statale 36. Le persone coinvolte sarebbero almeno quattro: tra loro tre donne, di 23, 36 e 39 anni. Le condizioni, secondo i primi riscontri, non sarebbero gravi nonostante l'uscita in codice rosso dei mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Schianto sulla Statale a Garlate: tamponamento tra auto, code lunghissime

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