scherma battiston si conferma sul podio in coppa del mondo a salt lake city

Michela Battiston conferma la sua crescita nel circuito internazionale di scherma, raggiungendo un nuovo risultato positivo a Salt Lake City. Dopo la vittoria nel Gran Prix di Orleans, l’atleta friulana si è nuovamente distinta, ottenendo un piazzamento sul podio in Coppa del Mondo. Questo risultato testimonia il suo continuo impegno e la costanza nelle competizioni di alto livello.

Continua il momento positivo di Michela Battiston. Dopo la vittoria nel Gran Prix di Orleans lo scorso dicembre, la sciabolatrice friulana si conferma anche in Coppa del Mondo a Salt Lake City, centrando il secondo podio della carriera nel circuito internazionale. Battiston ha infatti concluso al terzo posto una gara che è stata vinta dalla francese Sarah Noutcha, che ha battuto la giapponese Misaki Emura al termine di una finale spettacolare, che si è decisa all’ultima stoccata con il punteggio di 15-14. Per Noutcha si tratta della prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo e proprio la francese aveva messo fine al cammino di Battiston, battendola in semifinale per 15-8. 🔗 Leggi su Oasport.it

