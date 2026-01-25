Alberta Santuccio si è classificata al sesto posto nel torneo femminile di spada del Grand Prix di Doha, disputatosi nel fine settimana. La competizione fa parte del circuito internazionale 2025-2026 e si è svolta sulla pedana in Qatar. La prestazione dell’atleta italiana si inserisce tra le più alte della gara, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama della scherma internazionale.

Per un soffio. Alberta Santuccio si è dovuta accontentare del sesto posto in occasione della gara femminile valida per il Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità spada, svoltosi questo fine settimana sulla pedana di Doha, in Qatar. Epilogo amaro per la nostra portacolori che, nella fattispecie, ha fermato il suo cammino ai quarti di finale. Precisamente, la spadista si è resa artefice di un inizio molto autoritario, in cui si è liberata con facilità dell’indiana Khatri per 15-7 e dell’ungherese Sozsas per 15-6. Il Successo contro la francese Nabeth, battuta per 15-13 dopo un assalto ben combattuto, ha quindi permesso alla siciliana di accedere ai quarti, dove ha sfidato la magiara Ezster Muhari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma: Alberta Santuccio si ferma ad un passo dal podio al Grand Prix di Doha

Scherma, splendido secondo posto di Mancarelli al Grand Prix di Doha. Primo podio per lo spadistaSimone Mancarelli si è aggiudicato il secondo posto nel Grand Prix di scherma a Doha, nel circuito di spada maschile.

Scherma: nove spadisti si qualificano per il tabellone principale al Grand Prix di DohaNel Grand Prix di Doha di scherma, nove spadisti italiani si sono qualificati per il tabellone principale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Scherma: Coppa del Mondo in Qatar, in pedana un terzetto etneo, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Gianpaolo Buzzacchino; A CATANIA A Casa Di Alberta SANTUCCIO, L'oro Della SCHERMA [7c38a1]; Coppa del Mondo, 48 azzurri in pedana: nello Utah la sciabola, spada a Doha per il primo Grand Prix; Scherma: nove spadiste azzurre si qualificano per il tabellone principale al Grand Prix di Doha.

Alberta Santuccio: «Sogno una spada d'oro da sola. Volevo altre soddisfazioni oltre alla scherma, così mi sono laureata»Un volto per il Mondiale di scherma che comincia oggi in Georgia? Alberta Santuccio, 30 anni, siciliana, spadista. Ci ha abituato bene perché è diventata la regina dell’ultima stoccata, spesso a segno ... corriere.it

Coppa del Mondo di spada: doppio argento azzurro a Fujairah con Santuccio e GalassiNegli Emirati Arabi brillano Alberta Santuccio e Matteo Galassi: due secondi posti che confermano l’eccellente momento della spada italiana, tra ritorni al podi ... sportface.it

Poker di podi in Coppa del Mondo di scherma! Piazza d’onore per Alberta Santuccio e Matteo Galassi nella spada a Fujairah, terzo posto per i fiorettisti Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi a Parigi. https://bit.ly/4sF79aE Federazione Italiana Scherma - facebook.com facebook