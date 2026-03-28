Scavare un percorso sul fondale del mare per liberare una megattera

Una squadra di soccorritori in Germania ha scavato un percorso sul fondale marino per liberare una megattera rimasta bloccata. L'intervento è avvenuto in una zona costiera dove il mammifero si era incagliato. I soccorritori hanno rimosso il sedimento e creato un passaggio per permettere all'animale di tornare in acque più profonde. Non sono stati segnalati feriti o complicazioni durante le operazioni.

Una megattera è riuscita a tornare in acque profonde dopo che per alcuni giorni era rimasta bloccata nel basso fondale di Niendorf, una cittadina tedesca sul mar Baltico vicino a Lubecca. Era stata vista la prima volta lunedì e si era arenata dopo essere rimasta impigliata in alcune reti da pesca. La megattera (Megaptera novaeangliae) in questione è un maschio lungo circa 10 metri e pesante quasi 12 tonnellate: relativamente piccolo per gli standard della specie, che può raggiungere i 17 metri e le 40 tonnellate. I soccorritori avevano rimosso le reti, ma l’animale non riusciva comunque ad andare via. Giovedì allora la squadra di soccorritori ha deciso di utilizzare una scavatrice per scavare un percorso nel fondale sabbioso che consentisse all’animale di ritornare in mare aperto in modo autonomo. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Scavare un percorso sul fondale del mare per liberare una megattera Articoli correlati Germania, riprese le operazioni per rimettere in mare una balena megattera(LaPresse) Giovedì, le squadre di soccorso nel nord della Germania hanno ripreso le operazioni per riportare in mare una balena megattera arenatasi... Germania: riprendono le operazioni per riportare in mare una balena megatteraABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo intervento dei soccorritori nel Mar Baltico Oggi, giovedì 26 marzo, nel nord della Germania, le squadre di soccorso... Una selezione di notizie su Scavare un percorso sul fondale del... Discussioni sull' argomento Recensione HUAWEI WATCH GT Runner 2: tutto quello che un runner vorrebbe al polso, al prezzo giusto; Tutto in un click, i rischi di acquistare prodotti per la salute sul web; Roma - Fuori oggi In un giorno senza tempo, primo album di Danilo Grossi. Dal vivo al Monk; Università degli Studi Gabriele D'Annunzio: online il bando per il Master di II livello in Archeologia e Geoscienze. @telemantova A Castiglione delle Stiviere due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri dopo essere stati sorpresi a scavare in un terreno agricolo dove avevano nascosto oltre cento grammi di cocaina. Le indagini sono partite dalla segnalazione di alcuni co - facebook.com facebook Un mistero irrisolto, una piccola comunità e una detective pronta a scavare tra i segreti del passato pur di arrivare alla verità Kate Winslet ci porta nei meandri di "Omicidio a Easttown" su # Play tim.social/offerte_timvis… #UnaConnessioneAl x.com