Lo scandalo del plasma gettato via Poco personale il Pd va all’attacco Acquaroli promette | Faremo luce

Un'indagine riguarda il trattamento di sacche di plasma inviate all’officina trasfusionale di Torrette, provenienti da donatori marchigiani. Il personale dell’istituto, con pochi addetti, ha riscontrato che parte del plasma non è stata utilizzata ma invece scartata. Il rappresentante del governo regionale ha annunciato un’inchiesta per chiarire i fatti. Il Partito Democratico ha criticato la gestione, chiedendo maggiore trasparenza.

Le sacche di plasma erano arrivate regolarmente all’officina trasfusionale di Torrette, cariche della generosità di migliaia di donatori marchigiani. Eppure, una volta giunte a destinazione, sono rimaste ’orfane’: nelle 24 ore utili per la lavorazione, mancando due addetti contemporaneamente, non c’era personale sufficiente a processarle. E hanno atteso quasi tre giorni in uno scatolone. Di qui la necessità di gettare tutto. Il caso, sollevato da un’inchiesta di Fanpage.it e verificatosi nei primi giorni di marzo, ha fatto saltare sulle sedie la politica regionale, svelando un "imbuto" organizzativo che ha trasformato un dono gratuito in un rifiuto speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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