In un commento sulla partita Roma-Milan, Sandro Sabatini ha sottolineato l’importanza di far giocare Füllkrug come centravanti e migliorare le prestazioni della squadra. L’analisi si concentra sull’approccio tattico e le scelte di formazione per ottimizzare le possibilità di successo nel prossimo impegno. Un dialogo che riflette le riflessioni di un esperto sullo sviluppo e le strategie della squadra rossonera.

Domenica sera, allo stadio 'Olimpico', la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Massimiliano Allegri hanno pareggiato, 1-1, il big match della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 insieme a Juventus-Napoli. Vantaggio rossonero con Koni De Winter al 62', poi il pareggio giallorosso con Lorenzo Pellegrini al 74' su calcio di rigore. Il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha commentato, negli studi della trasmissione 'Pressing', sulle reti 'Mediaset', l'esito del match. "Nel primo tempo la Roma ha dominato, si è giocato ad una porta sola. Gli attaccanti del Milan non hanno tenuto un pallone.

© Pianetamilan.it - Sabatini: “Milan, deve giocare Füllkrug e non centravanti improvvisati. E devi giocare meglio”

Dopo il pareggio tra Roma e Milan, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato l’incontro sottolineando l'importanza di affidarsi a giocatori affidabili in attacco.

