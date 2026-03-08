La presidente del Consiglio ha nuovamente criticato le decisioni della magistratura, affermando che alcune sentenze ostacolano l’azione del governo e la sua capacità di attuare il programma. Ha inoltre annunciato l’intenzione di rilanciare la proposta di riforma della giustizia, sottolineando la necessità di intervenire sul sistema giudiziario. La discussione si concentra sul rapporto tra politica e magistratura e sulle modalità di intervento.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna ad affrontare il tema della riforma della giustizia e del rapporto tra politica e magistratura, sostenendo che alcune decisioni giudiziarie stanno impedendo al governo di attuare pienamente il proprio programma. Lo ha detto durante la trasmissione televisiva Fuori dal coro su Rete4, dove ha collegato la necessità di riformare il sistema giudiziario anche a questioni centrali come immigrazione e sicurezza. Secondo la premier, la gestione di questi fenomeni dipende da tre livelli che devono funzionare insieme: le leggi, il lavoro delle forze dell’ordine e l’azione della magistratura. Se uno di questi livelli non funziona, ha spiegato, il sistema si blocca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni attacca le toghe: “I giudici ci impediscono di governare”. E rilancia la riforma della giustizia

Leggi anche: Meloni: "I giudici ci impediscono di governare". Poi l'attacco alle opposizioni: "È davvero questo il momento nel quale la priorità è fare propaganda spicciola?"

Riforma giustizia, restano le distanze governo-giudici. Le toghe: «Punitiva».Nordio: «Nessuna perseLa riforma della giustizia, al centro del dibattito politico e istituzionale, ha scatenato una crescente tensione tra il governo e la magistratura.

GIORGIA MELONI: VOTO ANTICIPATO O DIMISSIONI IN CASO DI BOCCIATURA DEL REFERENDUM NO!

Aggiornamenti e notizie su Meloni attacca.

Temi più discussi: Casa nel bosco, Meloni attacca le toghe in vista del referendum; Mamma Catherine allontanata dai figli, Meloni attacca le toghe; Famiglia del bosco. Madre allontanata dai figli. Meloni attacca le toghe; Famiglia nel bosco, nuovo affondo di Meloni contro le toghe: Non è compito della giustizia sostituirsi ai genitori.

Meloni attacca le toghe: I giudici ci impediscono di governare. E rilancia la riforma della giustiziaLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna ad affrontare il tema della riforma della giustizia e del rapporto tra politica e magistratura, sostenendo ... thesocialpost.it

Famiglia del bosco. Madre allontanata dai figli. Meloni attacca le togheIl Tribunale dei minorenni descrive Catherine come ostile e squalificante. I bimbi saranno trasferiti. La premier: Non sono dello Stato, giudici oltre i limiti. quotidiano.net

La presidente Meloni si dedica alla casa nel bosco e attacca i giudici. Nulla ci ha detto invece sulla guerra, sul traffico d’armi, sui rapporti con Trump e Netanyahu. Armi di distrazioni di massa con l’obiettivo di intervenire a gamba tesa sul referendum sulla Gius - facebook.com facebook

Meloni Portobello: attacca i giudici della famiglia nel Bosco e chiama i leader Ue su Iran. L'allarme: Rai e Mediaset sabotano il "sì" - di @carusocarmelo x.com