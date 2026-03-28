Sara Spiniello riconfermata alla guida del M5S Avellino

L'Assemblea del Movimento Cinque Stelle di Avellino ha confermato ufficialmente Sara Spiniello nel ruolo di Rappresentante del Gruppo. La decisione è stata comunicata dopo la riunione del gruppo territoriale. La Spiniello aveva già ricoperto questa posizione in precedenza. Nessun altro dettaglio è stato reso pubblico riguardo alle modalità della conferma o alle eventuali candidature alternative.

L'Assemblea del Movimento Cinque Stelle del Gruppo Territoriale Avellino ha ufficialmente riconfermato Sara Spiniello nel ruolo di Rappresentante del Gruppo. A darne notizia è Vincenzo Ciampi, che ha espresso i propri auguri a Sara e a tutti gli iscritti: «A Sara e a tutti gli iscritti i miei più sinceri auguri di buon lavoro». AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum Costituzionale, il Trionfo del NO. Spiniello (M5S): “Una giornata storica per la democrazia italiana” Referendum Costituzionale, il Trionfo del NO. Spiniello (M5S): “Una giornata storica per la democrazia italiana” 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Sara Spiniello riconfermata alla guida del M5S Avellino Articoli correlati Sara Spiniello si ricandida: «Crescita, partecipazione e ascolto al centro del M5S di Avellino»Dopo 365 giorni alla guida del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino, Sara Spiniello traccia un bilancio positivo della sua... Leggi anche: Chiusura del canile comunale di Atripalda, Cherchi e Spiniello (M5S): "Priorità alla tutela del benessere degli animali"