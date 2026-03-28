Un evento si è svolto davanti a circa mille sostenitori, con il leader di un partito che ha commentato la realizzazione di un nuovo ponte, definendolo come il

“Non è il Ponte della Lega, ma il Ponte degli italiani e della Pace di cui il mondo ha bisogno”. È la metafora usata dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso del suo discorso di oggi pomeriggio a Messina in occasione della manifestazione “ L’Ora del Ponte ”, in favore dell’opera infrastrutturale che dovrebbe collegare la Sicilia alla Calabria. Dagli organizzatori erano previste 3500 persone a piazza Unione Europea. In realtà mezz’ora prima dell’arrivo di Salvini c’erano solo qualche centinaio di sostenitori pro-ponte, diventati poi circa mille quando è salito sul palco il ministro. “Un’opera che fa risparmiare soldi, tempo e inquinamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sarà il Ponte della Pace”: Salvini ‘benedice’ la sua opera davanti a un migliaio di sostenitori (e al centrodestra unito)

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Ponte sullo Stretto, Salvini: I fondi non si toccano, per il maltempo ne troveremo altri

Una selezione di notizie su Ponte della Pace

Temi più discussi: Convegno di ’Green Future Center’. Il perdono come ponte per la pace; Serravalle Pistoiese, al via il nuovo ponte sul Nievole: lavori da 9,6 milioni per migliorare la viabilità; Vinci. Festa della Toscana, un’Armonia di voci per il secondo appuntamento di Un ponte per la pace; Roma, a Ponte Milvio dj set femminili e gemme viniliche selezionate dai veterani della scena capitolina.

Salvini: Oggi il ponte sullo stretto lo chiamerei Ponte della Pace. Bonelli: Progetto vecchio e bocciato, a Messina più alberi che personeSalvini oggi a Messina per la manifestazione 'L'ora del ponte' a sostegno della realizzazione del ponte sullo stretto. Schifani: Io sto con lui. Il Ponte 's'ha da fare ... dire.it

Salvini a Messina: Lo chiamerei il Ponte della pace VIDEOLo chiamerei il ponte della pace, soprattutto in un momento complicato come questo, ha detto Matteo Salvini a proposito del progetto Ponte sullo Stretto. Il ministro dei Trasporti è intervenuto alla ... tempostretto.it

Ci sono sere in cui il Po sembra trascinare via tutti i pensieri pesanti, lasciando solo questa luce calda e il profilo dei Cappuccini. Mi basta questo respiro, questa pace, per sentirmi a casa. Ponte della Gran Madre - Torino - facebook.com facebook

Alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo #papaLeone ha salutato un gruppo di giovani della Comunità di #Santegidio assieme ai bambini della Scuola della #Pace che gli hanno donato una lettera e testimoniato il loro impegno per l’amicizi x.com