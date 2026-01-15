Elezioni provinciali centrodestra unito e Colombiano prepara la sua lista Centrosinistra ' spaccato' in 3

Le elezioni provinciali di Caserta si avvicinano, con il voto previsto per il 1° marzo. Il centrodestra unito si prepara a presentare la propria lista, mentre il centrosinistra si divide in tre schieramenti. La campagna elettorale entra nel vivo, segnando un momento importante per il futuro amministrativo della provincia.

Entra nel vivo la partita politica per il rinnovo del Consiglio provinciale di Caserta, in programma il prossimo 1° marzo. Con l'avvicinarsi della scadenza per la presentazione delle liste, lo scenario elettorale si va delineando con maggiore chiarezza, tra strategie, alleanze e prime indicazioni.

