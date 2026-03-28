Prima di entrare in seminario, Don Cosimo Schena aveva una fidanzata e conduceva una vita normale. La sua storia si distingue per il passaggio dalla vita civile a quella religiosa, scelta che ha portato alla sua consacrazione come sacerdote. La sua esperienza rappresenta un esempio di trasformazione personale, con un passato diverso rispetto a quello che si conosce pubblicamente.

Dalla vita secolare alla vocazione: la scelta sorprendente di Don Cosimo Schena con un passato come tanti e una decisione radicale. Ecco il racconto del sacerdote che ha cambiato la sua esistenza. Leggi anche: Don Alberto Ravagnani ha lasciato, ma perché? Svelata la verità sul Grande Fratello Vip: fan delusi Negli ultimi anni, Don Cosimo Schena è diventato uno dei volti più riconoscibili tra i sacerdoti presenti sui social e in televisione, conquistando il pubblico con uno stile comunicativo diretto e contemporaneo. La sua capacità di affrontare temi diversi, dal quotidiano alla spiritualità, lo ha reso una figura particolarmente seguita e apprezzata. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sapevate che Don Cosimo Schena, prima di diventare prete, aveva una fidanzata? Ecco il racconto inaspettato

Articoli correlati

Don Cosimo Schena, prete e psicologo: “Ero fidanzato e sognavo di diventare padre poi la vocazione”Intervista a Don Cosimo Schena, a 46 anni è il prete italiano più seguito sui social.

Chi è Don Cosimo Schena, il prete più amato del webDon Cosimo Schena è uno dei volti che si è ritagliato uno spazio importante sul web dove è seguito da un ampio numero di followers.

Contenuti utili per approfondire Don Cosimo Schena

Don Cosimo Schena racconta la scelta d’amore che cambia la vitaIl percorso di Don Cosimo Schena dai social al seminario Don Cosimo Schena, sacerdote pugliese con milioni di follower, è oggi uno dei volti religiosi ... assodigitale.it

Il racconto di Don Cosimo Schena: dalla relazione al seminarioUn ritratto del sacerdote che alterna impegno pastorale e interventi televisivi, con il racconto della scelta personale ... notizie.it