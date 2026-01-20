Chi è Don Cosimo Schena il prete più amato del web

Don Cosimo Schena è un sacerdote italiano noto per la sua presenza online, dove conta un vasto seguito di fedeli e sostenitori. Con un approccio semplice e autentico, si dedica a condividere messaggi di spiritualità e riflessioni quotidiane. La sua presenza sul web rappresenta un punto di riferimento per molti, contribuendo a diffondere valori di fede e solidarietà in modo diretto e accessibile.

Don Cosimo Schena è uno dei volti che si è ritagliato uno spazio importante sul web dove è seguito da un ampio numero di followers. Don Cosimo Schena, il successo sul web. Oggi il presbitero sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda dalle 14:05 su Raiuno. Nato a Brindisi nel 1979, riceve il sacerdozio a 20 anni nell’arcidiocesi di Brindisi Ostuni nella quale svolge incarichi pastorali. Laureato in filosofia e psicologia clinica e dinamica, ed è specializzando in psicoterapia breve e strategica. Nel 2016 debutta nel mondo dell’editoria pubblicando il saggio La croce è la nostra patria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Salerno, Don Cosimo Schena presenta il suo nuovo libro alla FeltrinelliIl 27 aprile, presso la Libreria Feltrinelli di Salerno in Corso Vittorio Emanuele, si terrà la presentazione del nuovo libro di Don Cosimo Schena, “Da quando ti ho trovato”.

Don Cosimo Schena presenta a Brindisi il libro “Da quando ti ho trovato”Don Cosimo Schena presenta a Brindisi il libro “Da quando ti ho trovato” durante il Festival dell’Enogastronomia “Il Conviviale”.

Argomenti discussi: Don Cosimo Schena a Fattitaliani: un cane abbandonato diventa maestro di Vangelo più di tanti libri. L'intervista; Il libro di Don Cosimo Schena; Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani: il programma degli incontri nell'Arcidiocesi; Grottaglie accoglie il nuovo parroco della Madonna delle Grazie: don Lucangelo De Cantis si insedia con una solenne celebrazione.

