A Sant’Antimo, nelle ultime ore, i carabinieri hanno sequestrato un'area di circa 3.000 metri quadrati. L’area conteneva rifiuti abbandonati e strutture non autorizzate, tra cui stalle abusive. L’intervento fa parte di un’operazione più ampia volta a contrastare traffici illeciti e violazioni ambientali nella zona nota come Terra dei Fuochi. Sul posto sono intervenuti i mezzi delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area.

Importante operazione di contrasto ai reati ambientali nella Terra dei Fuochi. A Sant’Antimo, la Polizia Locale, coordinata dal comandante Raffaele Vicchiariello, ha condotto un intervento ad alto impatto insieme alle pattuglie dell’Esercito e all’ASL veterinaria, portando al sequestro di un’area di circa 3.000 metri quadrati. All’interno del terreno sono state rinvenute vere e proprie montagne di rifiuti, provenienti principalmente da lavorazioni edili, oltre a materiali di vario genere. Una situazione che conferma ancora una volta l’emergenza ambientale che da anni interessa la Terra dei Fuochi, tra smaltimenti illeciti e discariche abusive. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Terra dei Fuochi, maxi operazione a Sant’Antimo: sequestrata area di 3.000 mq con rifiuti e stalle abusive

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