In un messaggio pubblico, un membro del governo ha espresso gratitudine alla squadra del Ministero del Turismo per il lavoro svolto negli ultimi tre anni. Ha sottolineato che il team ha collaborato per valorizzare il settore, definito strategico per il Paese. La dichiarazione si rivolge direttamente ai collaboratori del Ministero, senza menzioni di specifici risultati o iniziative.

"Un ringraziamento sentito alla squadra del Ministero del Turismo che in questi anni ha lavorato al mio fianco per valorizzare sempre più questo settore strategico della nostra Nazione. Il merito dei successi di questi tre anni e mezzo è più vostro che mio". Lo ha detto l'ex ministro del turismo Daniela Santanchè, in un post su X, che è accompagnato da un video, nella sua prima dichiarazione social dopo le dimissioni. Nel video su X Santanchè dice: "Voglio dire loro che mi ricorderò di ognuna di queste persone perché la vita è lunga e bisogna sempre ricordarsi di essere insieme, di essere una squadra. Bravi, continuate a lavorare così e a portare avanti il Ministero del Turismo, perché è importante per la crescita della nostra nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Santanchè ringrazia la squadra del Ministero: tanti successi in tre anni

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