Meloni ringrazia Delmastro e Bartolozzi e chiede le dimissioni del ministro Santanché perché indagata

A poche ore dalla comunicazione delle dimissioni di un sottosegretario e di un capo di gabinetto del ministro della Giustizia, il presidente del Consiglio ha ringraziato i due funzionari. Contestualmente, ha chiesto le dimissioni di un altro ministro, coinvolto in un'inchiesta giudiziaria. La notizia è stata diffusa in serata, al termine di un giorno caratterizzato da sviluppi nelle vicende politiche e giudiziarie.

La nota arriva a ora di cena, dopo le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro e del capo di Gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, Giusy Bartolozzi. A parlare è la premier Giorgia Meloni, che chiede anche alla Santanché – indagata -di fare un passo indietro. “Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione. Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni ringrazia Delmastro e Bartolozzi e chiede le dimissioni del ministro Santanché perché indagata Articoli correlati Meloni chiede le dimissioni della ministra Santanchè. Lasciano l'incarico Bartolozzi e Delmastro. Lui: «Commesso una leggerezza»Una nota di Palazzo Chigi, in serata, fuga ogni dubbio: «Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la... Governo, si dimettono Delmastro e Bartolozzi. Meloni chiede il passo indietro anche a SantanchèIl sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, si è dimesso dopo il caso del locale di Roma in società con la figlia di un prestanome del clan... Approfondimenti e contenuti su Meloni ringrazia Temi più discussi: Referendum giustizia primo ko politico per Meloni. Ma la premier tira dritto; Referendum, s'impone il No. Le reazioni. Bignami: Speravo in un risultato diverso. Caso Delmastro? Faremo valutazioni. Ricci:...; RAINEWS * ULTIM’ORA: MELONI: DELMASTRO È STATO LEGGERO; I politici cuneesi dopo il referendum. Centrodestra: Si va avanti. Pd: Fischia un vento nuovo. Bartolozzi e Delmastro si dimettono, terremoto nel governo. Meloni: «Santanchè faccia la stessa scelta»Il 'no' vince il referendum costituzionale sulla giustizia, a sorpresa con ampio margine. Il 53,25% si schiera contro la riforma del governo Meloni, circa 15 milioni di ... leggo.it Meloni, Santanchè faccia la stessa scelta di Delmastro e BartolozziLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi ... ansa.it La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime “apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizio - facebook.com facebook La premier Giorgia #Meloni esprime apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea #Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi #Bartolozzi di rimettere gli incarichi, li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione e auspica analoga scelta da x.com