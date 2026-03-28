Il primo video di Santanchè dopo le dimissioni | Grazie alla squadra del ministero

Daniela Santanchè ha pubblicato il suo primo video dopo aver rassegnato le dimissioni dal ministero del Turismo. Nel messaggio, ha ringraziato i collaboratori del ministero che hanno lavorato con lei negli ultimi quasi quattro anni, senza fare riferimenti a motivazioni o commenti ulteriori. Il video è stato condiviso sui social media, segnando il suo primo intervento pubblico successivo all'addio all'incarico.

Primo video dopo le dimissioni dal ministero del Turismo per Daniela Santanchè, che in un video ha voluto “ringraziare tutti i collaboratori” del ministero che in questi quasi 4 anni hanno lavorato con lei. “Vorrei ringraziarli uno per uno. Voglio ringraziare dal Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, all'Ufficio Stampa, al Portavoce, alla Segreteria, al Capo dell'Ufficio Legislativo, a tutti coloro che hanno lavorato”, ha detto l’onorevole, “è veramente una squadra fantastica”. Nel suo video c’è un bilancio di questi anni al ministero, dove crede di aver lavorato bene per il Paese nel suo ruolo, sottolineando che, però, “il merito non va a me, va a questa squadra fantastica che voglio ringraziare personalmente”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il primo video di Santanchè dopo le dimissioni: “Grazie alla squadra del ministero” Articoli correlati Ministero del turismo: interim a Giorgia Meloni dopo le dimissioni di Daniela SantanchèROMA – Giorgia Meloni assume la guida ad interim del Ministero del turismo, dopo le dimissioni di Daniela Santanchè. Leggi anche: A Giorgia Meloni l'interim del ministero del turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanchè Aggiornamenti e notizie su Il primo video di Santanchè dopo le... Temi più discussi: Daniela Santanchè si è dimessa dall'incarico di Ministro del Turismo; Santanchè resta al ministero, non rilascia dichiarazioni sulla richiesta di dimissioni; Santanchè si arrende: Obbedisco, sono abituata a pagare i miei conti. Meloni assume l'interim; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 marzo: la rassegna stampa. Santanchè riappare (sorridente) sui social: «Grazie alla squadra del ministero, da soli non si vince». Il videoDaniela Santanchè riappare (sorridente) per la prima volta sui social, dopo le dimissioni dal ministra del Turismo rassegnate giovedì ... msn.com Santanchè dà le dimissioni, lettera a Meloni: «Lascio, il mio certificato penale è immacolato». La Russa: «Gesto non dovuto»Tailleur giacca e pantaloni beige, borsetta al polso, occhiali da sole e telefonino all’orecchio: il ministro Daniela Santanchè ha tirato dritto, entrando dentro il Ministero ... ilmattino.it Ieri sono stato a Piazzapulita, intervistato da Corrado Formigli. Santanchè, Delmastro, Meloni, referendum, opposizione eccetera. Ecco il mio intervento! - facebook.com facebook #piazzapulita Serra: "Dimissioni Santanchè Non simpatizzo per lei, ma il referendum non era sulle concessioni balneari". x.com